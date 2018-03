Sãopaulinos devem ter semana difícil Apesar da equipe estar em folga durante os próximos dias, a semana do São Paulo promete ser turbulenta. Os dirigentes do clube terão de trabalhar bastante, a partir de amanhã, para resolver dois problemas. O primeiro, já conhecido, é definir o novo técnico da equipe, que irá substituir Oswaldo Alvarez. O segundo, ainda mais sério, é dar um fim às desavenças entre jogadores como Gustavo Neri e Rogério Ceni e o diretor de futebol do clube, José Dias. O presidente Paulo Amaral deve se manifestar nos próximos dias sobre as desavenças entre Rogério e Paulo Amaral. Durante a semana, o jogador acusou o dirigente de não cumprir a promessa de melhorar seu salário, deixando o ambiente tenso. Gustavo Neri também reivindica um reajuste. O anúncio da diretoria são-paulina de que o treinador só será anunciado na próxima semana torna mais forte a possibilidade de que o nome preferido no clube é o de Nelsinho Batista pois o técnico tem, pelo menos, mais dois jogos no comando da Ponte Preta, contra o Corinthians, nos dias 3 e 6 de junho, pela Copa do Brasil.