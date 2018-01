Saprissa e Al Ittihad decidem 3.º lugar A disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes promete ser boa. Saprissa e Al Ittihad se enfrentam às 5h20 deste domingo, em Yokohama, para apagar as derrotas das semifinais. O All Ittihad começou bem o torneio, vencendo o Al Ahly, campeão africano, por 1 a 0. Contra o São Paulo, um jogo mais difícil e a derrota por 3 a 2 ? partida em que os paulistas tiveram que suar a camisa para vencer os atuais campeões asiáticos, que não se entregaram. Representante da Concacaf, o Saprissa fez 1 a 0 no Sydney nas quartas-de-final. Mas, na fase seguinte, não foi páreo para o Liverpool e perdeu por 3 a 0, num jogo em que o time inglês teve praticamente todo o domínio. Agora, a hora de dar a volta por cima."Vamos tratar de ganhar o terceiro lugar para irmos embora satisfeitos", deseja o atacante Ronald Gómez, do Saprissa. Para o meia Centeno, o time vai ter de lutar muito para sair com a vitória.