Saprissa vence e vai encarar Liverpool O Saprissa garantiu sua vaga na semifinal do II Mundial de Clubes da Fifa. Nesta segunda-feira, na cidade japonesa de Toyota, o time da Costa Rica derrotou o australiano Sydney por 1 a 0 e se classificou para jogar contra o Liverpool, da Inglaterra, na próxima quinta-feira. Antes disso, porém, o São Paulo estréia no Mundial. O clube brasileiro vai jogar a semifinal na quarta-feira. E será contra o Al Ittihad, da Arábia Saudita, que venceu o Al Ahly, do Egito, por 1 a 0, na partida inaugural do torneio, disputada no domingo. No jogo desta segunda-feira, o Saprissa conseguiu fazer seu gol apenas no segundo tempo. Mas foi logo a 1 minuto, numa linda jogada. Bolaños recebeu um longo lançamento de Azofeifa, matou a bola no peito e chutou forte, na entrada da área, para fazer 1 a 0. Com um time de veteranos, como o japonês Kazu Miura (ex-Santos) e Dwight Yorke (ex-Manchester United), o Sydney não teve forças para reagir. E ainda viu sua situação complicar aos 35 minutos, quando teve um jogador expulso: Alvin Ceccoli recebeu cartão vermelho após falta violenta no goleiro adversário. Enquanto isso, o Saprissa soube administrar sua vantagem. O time do técnico Hernán Medford, que foi um dos maiores jogadores da história da Costa Rica, chegou até a ter algumas oportunidades no contra-ataque, mas não as aproveitou. Mesmo assim, o Saprissa fez sua parte. Contando apenas com jogadores nascidos na Costa Rica em seu elenco, o atual campeão da Concacaf vai desafiar o poderoso Liverpool na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa.