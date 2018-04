Inter perde pênalti e fica no 0 a 0 na primeira semifinal do Gaúcho

O Internacional não agradou os pouco mais de 16 mil torcedores que compareceram ao Beira-Rio para acompanhar a equipe na primeira partida da semifinal do Campeonato Gaúcho, neste sábado. Jogando diante do modesto São José, o Zequinha, também de Porto Alegre, não saiu de um empate sem gols. Agora, terá que vencer a partida de volta, sábado que vem, no Estádio Passo D'Areia, conhecido pelo seu gramado sintético. Como teve melhor campanha na fase de classificação, o São José joga por dois empates.

O Inter chegou a ter a chance de vencer neste sábado. Aos 37 minutos do segundo tempo, Eduardo Sasha foi derrubado por Wagner na linha da grande área e o árbitro marcou pênalti. O próprio Sasha foi para a cobrança, mandou no meio do gol, e parou nos pés do goleiro Fábio.

O técnico Argel não pôde contar com o lateral-direito William. Ele estava escalado para jogar depois de o Inter conseguir uma liminar no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS). O Grêmio, direto interessado porque a suspensão foi em decorrência de uma agressão contra o gremista Bolaños, entretanto, conseguiu cassar a liminar no STJD, no Rio.

Fabinho foi deslocado para a lateral-direita, enquanto que Anderson entrou no time como volante. Apesar da formação ofensiva, com apenas um jogador de marcação no meio-campo, o Inter quase não ameaçou o gol do São José no primeiro tempo. Do outro lado, Rafinha e Jô assustaram Alisson.

Na segunda etapa, o forte calor deu uma trégua e o jogo melhorou. O Inter correu risco em duas saídas erradas de Alisson, que falhou ao tentar agir como líbero. Diego Torres perdeu ótima chance de garantir a vitória para o São José.