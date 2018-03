Sassá comemora retorno ao Cruzeiro após seis meses afastado por lesão

O atacante Sassá voltou a ser relacionado no Cruzeiro após ficar seis meses afastado por conta de uma grave lesão no joelho direito. O jogador precisou passar por cirurgia e comemorou a possibilidade de estar em campo no duelo contra o Patrocinense no domingo, às 17 horas, fora de casa, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.

"Estou muito feliz, mesmo. Agora é bola para frente e espero dar muitas alegrias ao torcedor cruzeirense e me dar alegria também. Não é fácil, só eu sei o que passei nesse período. Hoje voltar a ser relacionado e, se papai do céu abençoar, quem sabe jogar uns 10 minutinhos", disse o atacante.

A última partida de Sassá pelo Cruzeiro aconteceu em 10 de setembro do ano passado, contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. E, apesar de começar atrás na disputa por uma posição entre os titulares, o jogador acredita que por conta das diversas competições em disputa, terá a chance de reconquistar um lugar na equipe.

"Temos a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, então é muito importante ter um elenco qualificado. Na minha posição tem o Fred, por exemplo, que eu sei que vai me ajudar bastante, porque todo time que tem um cara fera na posição vai procurar ser fera também", declarou.

O Cruzeiro já garantiu a liderança da primeira fase do Mineiro com 28 pontos, oito à frente do América-MG, o segundo colocado. Na rodada final, o time celeste aguarda pela definição do oitavo colocado, para saber com quem jogará nas quartas de final.

Para Sassá, no momento, conhecer o próximo adversário é o que menos importa. "Só de entrar em campo ou ser relacionado já deu vontade de rir, chorar, pular, gritar. Agora se fizer o gol, nem imagino o que possa fazer", finalizou.