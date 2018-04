Sassuolo conquista a Série B e vai disputar a primeira divisão italiana

SÃO PAULO - Um clube com sede numa cidade de apenas 41 mil habitantes vai disputar a Série A do Campeonato Italiano. O Sassuolo, time que leva o nome do município localizado na provícia de Modena, venceu o Livorno por 1 a 0 neste sábado, chegou aos 85 pontos em 42 rodadas e garantiu o título da Série B italiana pela primeira vez em sua história.

Na próxima temporada a equipe estreará na primeira divisão, e terá como companhia o Verona, que empatou em 0 a 0 com o Empoli e retorna à elite depois de onze anos. Livorno, Empoli, Novara e Brescia disputam a terceira vaga à Série A num playoff.

Treinado por Eusebio Di Francesco, o Sassuolo chegou à primeira divisão com uma campanha sólida. Venceu 25 jogos, empatou dez e perdeu sete. O time saiu derrotado em apenas um dos 21 jogos disputados no estádio Alberto Braglia, que tem capacidade para 21.151 torcedores sentados, onde manda seus jogos. Para completar, a equipe teve ainda o melhor ataque da Série B, com 78 gols marcados.

HISTÓRIA

Fundado em 1922, o Sassuolo passou muitas décadas disputando campeonatos de menor expressão. A história começaria a mudar na temporada 2006/07, quando o time conseguiu acesso à Serie C. Na temporada seguinte, sob o comando de Massimiliano Allegri, hoje técnico do Milan, o clube ascendeu à segunda divisão, onde se manteve quase sempre com campanhas razoáveis - a exceção foi a temporada 2010/11, quando encerrou a competição na 16ª colocação.

A ascensão à Série A italiana por pouco não aconteceu ainda no ano passado. A equipe terminou com a terceira melhor campanha e teve direito a disputar o playoff que definiria o terceiro clube a subir naquela temporada - Pescara e Torino já estavam garantidos. Na disputa eliminatória, porém, o Sassuolo acabou derrotado pela Sampdoria e ficou de fora.