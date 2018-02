Satélite controla seleção israelense Temendo possíveis ataques terroristas contra seus atletas, o governo de Israel controla há dois dias por satélite todas as atividades dos jogadores do selecionado nacional, que está em Palermo, na Itália, para a partida contra a França, quarta-feira, pelas eliminatórias da Eurocopa 2004. Os jogadores fizeram nesta segunda-feira treinos táticos no estádio Renzo Barbera, sempre sob a vigilância implacável de tropas de elite da polícia local, fortemente armadas e com a ajuda de cães farejadores. O jogo terá um forte esquema de segurança. Cerca de mil policiais e agentes do serviço secreto de Israel estarão atentos a qualquer movimento até a hora do jogo, durante e no regresso dos atletas ao seu país de origem. Na opinião do lateral francês Lizarazu, a Uefa deveria ter cancelado o confronto. Já o craque da equipe, Zidane, não vê problema algum. ?É só uma partida de futebol. Não é um problema tão grave enfrentar Israel. Eles que estão em desvantagem, pois não podem jogar em sua própria casa?, disse. No domingo, o grupo terrorista palestino Jihad Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo atentado suicida na cidade israelense de Netanya, o qual qualificou de ?presente para o Iraque?. No ataque morreu o autor do atentado e cerca de 40 pessoas ficaram feridas.