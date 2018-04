Satisfeito com campanha, São Bernardo já fala em tom de despedida no Paulistão Perto do confronto mais importante da sua história, o São Bernardo já começa a falar em tom de despedida ao Campeonato Paulista. Na segunda-feira, às 21 horas, o time enfrenta o Palmeiras no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pelas quartas de final da competição. Se vencer, caminha em direção a uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.