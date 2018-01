Satisfeito, Geninho aguarda Allann Delon Após o empate por 2 a 2 contra o Vasco na quarta-feira à noite pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Corinthians não esconderam a satisfação pelo resultado. O técnico Geninho frisou que o placar foi justo e fez questão de afirmar que não existe pressão por uma vitória fora de casa. "É claro que precisamos vencer, mas em um campeonato desse tipo o importante é somar pontos", disse Geninho. "Quem sabe ela não vai acontecer domingo contra o Internacional?" Geninho ainda lembrou que nesta quinta-feira deverá ser o dia decisivo para a contratação do atacante Allann Delon, do Vitória. O fato de o atleta ter atuado na quarta-feira pela equipe baiana não comprometerá a negociação já que o principal objetivo do Corinthians é contratá-lo para a fase decisiva da Copa Libertadores da América. No entanto, o principal temor do treinador é que o prazo para as inscrições de reforços já está acabando. Já o goleiro Doni, não escondeu a satisfação por ter sido apontado pelo técnico da Seleção Brasileira, como um dos destaques da partida, ao lado do companheiro Gil e do meia Marcelinho Carioca, do Vasco. "Receber elogio de um grande treinador como o Parreira já é motivo de grande satisfação. Vindo do técnico da Seleção Brasileira é melhor ainda, e nós estamos trabalhando para conquistar uma vaga na equipe, no futuro. Vasco - Pelo lado do Vasco, as lamentações foram para o fato de o time ter permitido a reação do Corinthians. Todos foram unânimes em afirmar que se a equipe tivesse marcado o terceiro gol no primeiro tempo, ou não deixar o Corinthians fazer o gol ainda na primeira etapa, o resultado com certeza seria a vitória. "Realmente, se eu não tivesse perdido o pênalti, poderíamos ter matado o jogo, mas o importante é também reconhecermos o mérito e a qualidade do adversário?, disse Marcelinho.