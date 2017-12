Saudita Al Jaber anuncia sua aposentadoria da seleção O atacante saudita Sami Al Jaber anunciou nesta sexta-feira - após sua seleção ser eliminada da Copa do Mundo ao perder por 1 a 0 para a Espanha - que não pretende mais disputar partidas internacionais. "Falei com o presidente da federação e com o príncipe. Entramos em um acordo", informou. Com 33 anos e 163 partidas com a seleção da Arábia Saudita, Al Jaber marcou 44 gols. "É uma decisão definitiva", assegurou. O reforço foi necessário porque o mesmo havia dito que não atuaria mais na seleção após a Copa de 2002, mas voltou no início de 2005 para disputar a segunda rodada das eliminatórias asiáticas. Ao marcar um gol na partida contra a Tunísia (empate por 2 a 2), na primeira rodada do grupo, Al Jaber entrou para um grupo de jogadores que marcaram em uma Copa do Mundo com um intervalo de 12 anos. Os outros que fazem parte deste grupo são Pelé e Diego Maradona.