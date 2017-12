Sauditas são proibidos de receber prêmio de cervejaria Os jogadores da seleção da Arábia Saudita foram obrigados a não aceitar o prêmio de melhor em campo nas partidas da Copa do Mundo. O motivo: a peça é uma caneca alusiva ao patrocinador, a cervejaria Anheuser-Busch, fabricante da marca Budweiser. Eles alegam uma questão de princípios devido à religião. "Os jogadores sauditas não aceitarão prêmio algum relacionado com produtores de bebidas alcoólicas", disse o porta-voz da federação saudita de futebol, Abdullah Al-Dabal, lembrando que os atletas da equipe são muçulmanos e sua religião os impede de consumir este tipo de produto. Al-Dabal disse que informou à Fifa a posição dos árabes e repassou a declaração do organismo, que disse compreender a situação. No primeiro jogo no Mundial não houve problemas, já que o escolhido foi Ziad Jaziri, da Tunísia.