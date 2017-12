Saulo corre o risco de ir para reserva O Santos iniciou, nesta quinta-feira, a intertemporada em Atibaia e o técnico Nelsinho Baptista vai procurar montar a equipe ideal com os jogadores que tem à disposição, já que o objetivo fixado pelo presidente Marcelo Teixeira é o de o time conquistar cinco vitórias nos cinco jogos que ainda restam no Brasileiro. Para isso, vai fazer as mudanças que achar necessárias e o goleiro Saulo corre o risco de perder a posição depois da goleada de 7 a 1 imposta pelo Corinthians, no domingo. Ao deixar o CT Rei Pelé, Saulo comentou. ?Sempre falei que não era titular e cabe ao professor Nelsinho decidir quem irá jogar?. Para o goleiro, a goleada não deve atrapalhar sua carreira. ?Ela não pode atrapalhar minha vida e já aconteceu com grandes goleiros como Marcos e Rogério Ceni?. Pelo treino de quarta-feira, Saulo deverá ir para o banco, mas Nelsinho Baptista ainda não definiu isso. ?Temos uma semana de trabalho e não há nada definido ainda se será titular ou opção para o banco. Estou analisando o que pode ser melhor para o jogador e para a equipe no momento?. Além de Saulo, ele conta com Mauro e Henao. Nelsinho vai definir nos próximos treinos quem será o substituto do capitão Ricardinho, que está na seleção brasileira. O mais provável é que chame Wendel para a posição, o que anima o atleta. ?Vou procurar aquilo que tento fazer desde que fui apresentado no Santos?. Wendel tem feito outras funções atuando de forma improvisada, principalmente na lateral esquerda, e desta vez pode jogar na posição que mais gosta. ?Creio que ajudei bastante pelo lado esquerdo, apesar de não estar jogando na minha posição original, que é o meio-de-campo, e agora vou ter a oportunidade de jogar na minha real posição?. O novato Mateus também deverá começar jogando. Ele entrou no clássico quando o Santos já perdia por 3 a 1 e tinha um jogador a menos em campo. ?Não foi a estréia que esperava, diante das condições daquele jogo. Mas contra o Inter vai ser diferente?. Ele promete muito empenho e não pretende desperdiçar a oportunidade que Nelsinho Baptista está dando. ?Vou jogar com muita confiança, pois luto para ganhar a posição?. Com 20 anos, Mateus foi promovido ao profissional há apenas dois meses. O Santos poderá ter a volta de Luciano Henrique e Nelsinho pode escalar Giovanni mais adiantado se escalar Wendel na armação. O outro atacante também terá de ser definido. Pode ser Luizão, Cláudio Pitbull ou Geílson. Ou ainda dois deles, com Giovanni jogando em sua verdadeira posição. Reforços - Nelsinho Baptista ressaltou que o clube irá manter a base atual para a próxima temporada e os jogadores que estão sendo contratados irão reforçar esse elenco. Ele é o responsável pelas indicações dos atletas à diretoria e está comandando o processo de reformulação do elenco, num sinal de que será mantido no cargo na próxima temporada. O Santos poderá trocar o gerente de futebol Luís Henrique de Menezes pelo técnico Cabralzinho, que ficaria encarregado das negociações. Quanto a jogadores, não se fala em nomes, mas o clube já teria fechado pré-contrato com o goleiro Roger e o lateral-direito Gabriel. Marcelo Teixeira reabriu as negociações para a contratação de Vágner Love, frustrada no meio do ano, mas Deivid está novamente nas cogitações do clube. O meia Diego voltou a ser lembrado. Como não está bem no Porto, os santistas tentaram sua contratação meses atrás, mas não obtiveram sucesso. Preto Casagrande também pode voltar. Outro jogador que tem seu nome comentado é o lateral-direito Neto, do Paraná.