Saulo é novo reforço do São Caetano O lateral-direito Saulo, de 25 anos, é o novo reforço do são Caetano. A sua contratação estava definida desde a semana passada, mas somente nesta terça-feira foi oficialmente comunicada à imprensa. O Azulão ganhou a briga com a Ponte Preta, que também pretendia o lateral. Saulo foi emprestado pelo Sport Recife e vai disputar a posição com Nelsinho. A chegada do novo lateral atende a um pedido do técnico Jair Picerni, que deseja ter dois jogadores para cada posição. A lateral estava vaga desde a saída de Japinha, negociado com o Bahia. "É mais uma boa opção para o time que vai disputar dois campeonatos importantes e sempre acontecem problemas, com cartões e contusões", explicou o técnico Picerni. Saulo já seguiu com a delegação para a cidade de Atibaia, distante 50 quilômetros de São Paulo. O time ficará treinando até sexta-feira, numa mini-temporada que visa recuperar o desgaste acumulado com a disputa das finais da Copa João Havelange. O próprio lateral garante ser forte na marcação e ter qualidade no apoio ao ataque. Revelado pelo próprio Sport, Saulo já sabe bem o que é ser campeão. No seu currículo consta o pentacampeonato pernambucano (96/2000) e o bicampeonato da Copa do Nordeste (1999/2000). O Azulão realizará seu tradicional jogo-treino nesta quarta-feira. O treinamento será realizado no campo do Park Hotel Atibaia contra o Guaçuano, que se prepara para disputar o Paulista da Série B-3. O técnico Jair Picerni aproveitará esse treino para testar algumas mudanças no time para a difícil partida, sábado, diante do Corinthians, em São Caetano. O zagueiro Serginho e o meio-campista Simão são desfalques certos porque receberam o segundo cartão amarelo. Por outro lado, o capitão Daniel estará de volta. Outra novidade poderá ser o retorno do meio-campista Aílton, que estava machucado.