Saulo estréia no comando do Paraná O Paraná Clube espera iniciar uma vida nova a partir do jogo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h40, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. ?Temos que nos preocupar daqui para a frente", orienta o técnico Saulo de Freitas, que faz sua reestréia. Ele já comandara a equipe antes de Edu Marangon ser contratado há seis rodadas. Reprovado pela diretoria, Edu deixou o time na 16ª posição, com 39 pontos. ?Não podemos ficar pensando nos problemas enfrentados atrás." Vencer o São Paulo é o tipo de resultado que pode mudar a situação do time e reanimar os torcedores. ?Precisamos de resposta imediata, independentemente da qualidade do adversário", diz o técnico. ?No momento, o que mais interessa é resgatar a auto-estima dos atletas e o bom futebol que eles têm condições de desenvolver." Apesar de abatidos pelos últimos resultados, os jogadores já assimilaram o novo discurso. ?Está na hora de a gente se juntar mesmo, de pensar coisas boas e crescer dentro da competição", afirma o atacante Renaldo. Ex-atacante do Paraná, Saulo diz que os times que comanda têm tendência a jogar ofensivamente, procurando sempre o gol. Mas as bolas aéreas, que têm circulado com tranqüilidade pela defesa paranista, é uma grande preocupação para o treinador. ?Vamos procurar corrigir o posicionamento", diz. ?O São Paulo é uma grande equipe, nós respeitamos, mas o Paraná também tem sua força, tem jogadores de qualidade e vamos fazer uma grande partida." O goleiro Flávio não se recuperou de uma contusão e fica fora.