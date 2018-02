Sávio acerta com a Real Sociedad até o final de junho O que o técnico Ney Franco temia aconteceu. O comandante do Flamengo não terá mais o atacante Sávio para a disputa da Copa Libertadores da América. O jogador, que completará 33 anos no próximo dia 9, acertou nesta sexta-feira um contrato com a Real Sociedad, da Espanha, até o dia 30 de junho. Neste final de semana, Sávio viajará para San Sebastian e fará os exames médicos para que a negociação seja concretizada. Muito conhecido no futebol espanhol por ter atuado muitos anos no Real Madrid e no Zaragoza, o atacante brasileiro é uma das esperanças da Real Sociedad para fugir da zona de rebaixamento no Campeonato Espanhol. Com apenas 10 pontos em 16 jogos, o time basco está na penúltima colocação e só venceu uma vez na competição. Além de Sávio, a diretoria da Real Sociedad aproveitou a janela de janeiro para transferências internacionais e contratou o zagueiro argentino Victor López, do Arsenal de Sarandi.