Sávio chega à Real Sociedad pedindo paciência O atacante Sávio se apresentou nesta quarta-feira à Real Sociedad, clube que defenderá nos próximos seis meses, e pediu paciência à torcida para que possa entrar em forma, depois das férias de fim de ano e de se recuperar de uma lesão muscular sofrida em outubro que prejudicou sua atuação pelo Flamengo na reta final do Brasileirão. "Ainda precisa chegar a 100% da condição física", explicou o jogador, que disse ter lembranças "maravilhosas" de sua passagem anterior pela Espanha, onde defendeu o Real Madrid, pelo qual foi campeão nacional, europeu e mundial interclubes, e o Zaragoza, até o meio do ano passado. Sávio, que completou 33 anos na terça-feira, disse que não conversou com ninguém do Zaragoza desde sua saída do clube, em junho, e admitiu ter pensado "duas ou três vezes" antes de fechar com a Real Sociedad, que foi bicampeã espanhola em 1981 e 1982 e vive situação grave na atual temporada - está em penúltimo lugar, com 13 pontos e apenas duas vitórias em 17 rodadas. "É um grande jogador, tive muita dificuldade de marcá-lo quando o enfrentei como jogador", disse o técnico Miguel Fuentes, que aposta em Sávio e no atacante Herrera, ex-Grêmio, para ajudar a equipe a fugir do rebaixamento.