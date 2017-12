Sávio livra o Zaragoza da derrota O brasileiro Sávio salvou o Zaragoza, ao fazer em cima da hora o gol do empate de 1 a 1 com o Alavés, no campo do adversário, nesta quinta-feira, pela semifinal da Copa do Rei da Espanha. Jurica Vocko havia colocado o time local em vantagem aos 18 minutos do primeiro tempo. A partida de volta será na quinta-feira e o Zaragoza pode ir à final com empate de 0 a 0. Na quarta-feira, o Real Madrid fez 2 a 0 sobre o Sevilla, no estádio Santiago Bernabeu.