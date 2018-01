Sávio pode jogar em clube da Inglaterra O atacante Sávio, cedido pelo por empréstimo pelo Real Madrid para o Bordeaux, da França, poderá jogar no futebol inglês na próxima temporada, segundo informou nesta quarta-feira o procurador do jogador, João Areias. O agente não informou o destino do jogador, mas deixou pistas. "Há dois clubes da Primeira Divisão interessados, e um deles é uma equipe importante de Londres", disse o agente. Sávio, de 29 anos, não deverá permanecer na França por falta de acordo salarial, mas também deverá ser liberado do Real.