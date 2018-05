Sávio pode retornar ao Flamengo no próximo ano

O meia-atacante Sávio pode reforçar o Flamengo na próxima temporada. O empresário do atleta, João Henrique Areias, conversou nesta segunda-feira com o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, a fim de tratar do assunto.

Sávio assinaria um contrato no qual só receberia por partida jogada. Inicialmente, disputaria o Campeonato Carioca, que começa em janeiro. Mas o objetivo de Sávio seria o de terminar o ano atuando no Campeonato Brasileiro pelo time da Gávea.

O jogador recebeu pelo menos duas propostas para o próximo ano. Sávio foi sondado por um clube do exterior e também pelo América-RJ, a partir de sua boa relação com Romário, gestor de futebol do clube.

"Pela minha identificação com o Flamengo, seria uma honra atuar de novo no clube, onde eu poderia até encerrar a carreira", disse Sávio, que está com 35 anos e iniciou a sua carreira no time da Gávea em 1992