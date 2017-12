Saviola: Argentina tem 60% de chances de avançar na Copa Apesar da seleção alemã estar jogando em casa e receber inúmeros elogios de torcedores e da imprensa mundial, o atacante Javier Saviola disse acreditar que a Argentina tem 60% de chances de garantir a classificação às semifinais da Copa do Mundo no confronto com os anfitriões. A partida entre as duas equipes acontece na sexta-feira, às 12 horas (de Brasília), em Berlim. "Precisamos utilizar a velocidade para complicar o jogo deles. Eles estão muito bem fisicamente e também na parte mental. Teremos de jogar por baixo e ser rápidos como no jogo contra Sérvia e Montenegro (goleada por 6 a 0). Se conseguirmos impor nosso jogo, eles vão sofrer", analisou. "Temos que fazer uma partida completa. Do meio do campo para frente, eles têm uma equipe determinada e contundente", Para Saviola, o ponto forte dos germânicos é a rápida troca de passes. "Não podemos deixar que eles fiquem com a bola, porque a dominam muito bem e o ataque deles nos prejudicaria muito. Temos de ter a posse de bola e buscar espaços em campo". Com apenas 1,69 de altura, o atacante afirmou que já está acostumado a enfrentar zagueiros mais altos - a zaga alemã é formada por Mertesacker (1,96) e Metzelder (1,93). "Nem ligo mais para isso. Eu os respeito, mas jogo da maneira mais favorável para o nosso time. Por isso, digo que, em relação ao jogo aéreo, sairemos perdendo". Vinculado ao Barcelona, o avante sul-americano declarou que o jogo de sexta será "emocionante" porque as duas seleções jogam ofensivamente. "Será uma partida elétrica, e quem fizer gol primeiro conseguirá uma grande vantagem", concluiu.