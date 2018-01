Saviola é dúvida no time da Argentina Saviola segue sendo a grande dúvida do técnico José Pekerman para escalar a Argentina na semifinal de domingo, contra o México, pela Copa das Confederações. O atacante do Monaco continua com uma gripe que já o deixou de fora da partida contra a Alemanha, na última terça-feira. Se Saviola não se recuperar, o companheiro de Figueroa no ataque pode ser corintiano Tevez, que foi titular contra a Alemanha, ou Marcelo Delgado, que joga com Figueroa no Cruz Azul, do México. No lugar do zagueiro Samuel, suspenso, deve entrar Gabriel Milito, do Zaragoza. Nesta sexta-feira, a Argentina treinou em Hanover em clima de festa pelo aniversário de 27 anos de Riquelme, que vem sendo o grande jogador do time na competição até agora.