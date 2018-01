Saviola faz 1º treino pelo Barcelona O jovem atacante Saviola, campeão mundial Sub-20 pela seleção argentina, foi apresentado hoje como jogador oficial do Barcelona, e foi recepcionado por 35 mil torcedores em Camp Nou. ?Estou muito orgulhoso?, disse o jogador de 19 anos, contratado junto ao River Plate por US$ 22 milhões. Saviola foi a principal estrela das novas contratações do Barcelona para a próxima temporada. A contratação do jovem foi a mais comentada pela imprensa nas últimas semanas, pois foi uma resposta do Barcelona à contratação do astro francês Zinedine Zidane pelo rival Real Madrid. O argentino ofuscou a presença dos outros novos contratados pelo clube, o também argentino naturalizado italiano Roberto Bonano, o sueco Patrick Anderson e o francês Philippe Christanval. Em seu primeiro treino, Saviola jogou ao lado de Patrik Kluivert. ?Me senti muito à vontade jogando ao lado dele?, disse Saviola. Falta agora apenas a chegada dos brasileiros Fabio Rochemback e Geovanni para completar o elenco. O clube também aguarda a volta de Rivaldo, que está de férias.