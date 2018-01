Saviola faz 3 e Barcelona goleia Bétis O Barcelona goleou neste sábado o Bétis por 4 a 0 e começa a afastar o fantasma do rebaixamento. O destaque da partida foi o atacante argentino Javier Saviola, com três gols marcados. Cocu também marcou para a equipe catalã. Neste domingo, o Real Sociedad, que tem 44 pontos, pode reassumir a primeira colocação. A equipe enfrenta o Osasuna e luta para provar aos mais céticos que não faz boa campanha apenas por casualidade. Seus torcedores, no entanto, estão preocupados, porque a equipe, que vinha fazendo campanha brilhante, puxou o freio nas últimas rodadas. Conquistou 1 ponto nos três jogos anteriores. O adversário deste domingo não representa, na teoria, grande perigo. O Osasuna tem fraco desempenho na competição. Soma apenas 27 pontos e está mais perto da zona de rebaixamento do que das posições de classificação para a Liga dos Campeões e a Copa da Uefa. No fim de semana passado, porém, surpreendeu ao derrotar o Real Madrid por 1 a 0. O Valencia, que tem 42 pontos, joga contra o Rayo Vallecano, penúltimo colocado. A equipe, que disputa também a Liga dos Campeões, pode passar o Real Sociedad nesta rodada. O Atletico de Madrid, que revelou o interesse em contratar o atacante brasileiro Jardel, pega o Recreativo Huelva. Outros jogos: Athletic Bilbao x Mallorca, Málaga x Celta, Sevilla x Espanyol e Villarreal x Racing Santander.