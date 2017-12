Saviola foi apenas um sonho do Santos Saviola no Santos foi apenas um sonho. Nesta quarta-feira, o técnico Gallo disse que jamais foi discutida a possibilidade da contratação do atacante argentino, que ele considera um grande jogador. "Alguém falou sem estar em condições de falar". Mas admitiu que o clube continua procurando um substituto para Robinho. "É difícil encontrar alguém do mesmo nível de Robinho, mas o Santos está buscando". Os santistas estão encontrando muita dificuldade em contratar esse atacante e Gallo atribuiu isso ao fato de o mercado europeu ainda estar aberto e há outros clubes interessados no atleta que está na mira do Santos. "Não está fácil, mas vai sair", comentou, com otimismo. Gallo acha que essa contratação vai ocorrer sem que o clube cometa loucuras. "Vamos buscar um grande jogador sem atropelos, que tenha boas condições de vir e com bastante qualidade". O técnico admitiu, por outro lado, que o Santos tem interesse no goleiro Roger, do São Paulo. "Ele foi oferecido e interessa", disse, informando que a diretoria estuda a viabilidade da contratação agora, com indenização ao time da capital.