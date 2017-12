Saviola marca dois e Barcelona empata Um empate com sabor de vitória e com participação fundamental do atacante argentino Javier Saviola, que marcou dois gols. Assim foi o jogo desta quarta-feira pela Copa dos Campeões entre Barcelona e Galatasaray no Camp Nou, que terminou 2 a 2. O time catalão se manteve na liderança do Grupo B, com quatro pontos. O Galatasaray é o segundo, com dois. No primeiro tempo só deu Galatasaray, que abriu o placar logo aos cinco minutos com Karan. O time turco ampliou o marcador aos 41, com o uruguaio Fleurquin. Para a segunda etapa, o técnico do Barcelona, Carles Rexach, sacou Xavi e Fábio Rochemback e colocou Gerard e Overmars. Mas quem fez a diferença foi o argentino Saviola, que marcou por duas vezes, aos três e aos 21 ? o segundo, após receber grande passe de Rivaldo. O Barcelona só não virou o jogo porque o goleiro colombiano Farid Mondragón teve grande atuação. O zagueiro brasileiro Capone, do Galatasaray, foi expulso aos 16 minutos após violenta entrada em Rivaldo. Em um jogo fraco tecnicamente, Roma e Liverpool empataram sem gols no Estádio Olímpico de Roma. As principais jogadas da equipe da casa, que não contou com Cafu, contundido, saíram no segundo tempo, com o volante brasileiro Marcos Assunção, que na segunda etapa substituiu o uruguaio Guigou. O zagueiro argentino Walter Samuel foi o grande destaque do time romano e Michael Owen, principal jogador do Liverpool, foi um dos poucos que se salvaram na equipe inglesa. Com dois gols do holandês Van Nistelrooy e um do francês Blanc, o Manchester bateu o Boavista em casa por 3 a 0 e é líder do Grupo A com quatro pontos ao lado do Bayern de Munique, que conseguiu uma boa vitória sobre o Nantes, fora de casa por 1 a 0, com gol do brasileiro Paulo Sérgio. A próxima rodada será somente no dia 19 de fevereiro. Devido ao inverno rigoroso na Europa, algumas ligas, como a da Alemanha , entram em recesso (19 de dezembro a 26 de janeiro). Para não prejudicar os times que estiverem parados durante esse período, a Uefa determina a paralisação da Copa dos Campeões.