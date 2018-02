Saviola marca dois em vitória do mistão do Barcelona Jogando com time misto e sem Ronaldinho Gaúcho e Deco, o Barcelona bateu o Alavés por 2 a 0, nesta terça-feira, na partida de ida das oitavas-de-final da Copa do Rei. Os dois gols do jogo, disputado em Vitória, foram marcados pelo atacante argentino Saviola. O técnico Frank Rikjaard preferiu poupar seus principais jogadores para o Campeonato Espanhol. No sábado, a equipe, vice-líder da competição, faz o clássico da Catalunha com o Espanyol, curiosamente o atual campeão da Copa do Rei. Ainda assim, os 2 a 0 desta quarta garantem ao Barça a vantagem de perder por até um gol de diferença a partida da volta, marcada para a próxima semana, no Camp Nou. Mais quatro jogos foram disputados nesta quarta pela Copa do Rei. Em Madri, o Sevilla, líder do Espanhol, não passou de um empate sem gols com o Rayo Vallecano, da segunda divisão. O brasileiro Luís Fabiano, suspenso por cinco partidas pela Comitê Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol por ter brigado em campo com o uruguaio Diogo, do Zaragoza, no último sábado, não atuou. Já o Zaragoza bateu fácil o Málaga, da segunda divisão, por 3 a 0, com dois gols de Garcia e um de Oscar. O Valladolid, da segunda divisão, surpreendeu o Villarreal por 2 a 1. Losada e Etxarri marcaram para os donos da casa, enquanto José Mari descontou. Getafe e Valencia ficaram no 1 a 1. Paunovic anotou para os madrilenos e Silva igualou para a equipe andaluz.