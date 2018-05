Saviola marca, e Benfica supera Porto em clássico

O Benfica está em desvantagem nos critérios de desempate e por isso ocupa a segunda posição da tabela, enquanto o Porto, com a derrota no principal clássico do futebol de Portugal, ficou na terceira colocação, com 29 pontos.

No confronto deste domingo, o Benfica fez o gol do jogo aos 21 minutos do primeiro tempo. Cardozo recebeu na entrada da pequena área e chutou para o gol. Um zagueiro do Porto salvou em cima da linha, mas, no rebote, Saviola tocou na saída do goleiro brasileiro Helton para marcar.

Além do clássico, outros três duelos foram disputados neste domingo no Campeonato Português. Os resultados foram os seguintes: Nacional 4 x 3 Acadêmica; União Leiria 1 x 0 Belenenses e Vitória de Setubal 3 x 2 Marítimo.