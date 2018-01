Saviola marca no fim e garante a liderança do Barcelona Desfalcado do seu principal jogador, o meia atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que está com amigdalite, o Barcelona suou para vencer o Mallorca, por 1 a 0, neste domingo, em casa, pela 30.ª rodada do Campeonato Espanhol. O herói da partida foi o atacante argentino Saviola que entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória faltando dois minutos para o final da partida. Com o resultado, a equipe catalã segue na liderança com 59 pontos, enquanto os visitantes estão em 14.º, com 36. Sem Ronaldinho em campo, o Barcelona não conseguia criar e apesar de conseguir um maior volume de jogo, os donos da casa pouco criavam e quase não ameaçavam o gol dos visitantes. Para piorar, em uma das poucas vezes que conseguiu avançar o Mallorca conseguiu um pênalti. Victor Valdés derrubou Gutiérrez dentro da área e o árbitro marcou a falta. Na cobrança, o goleiro do Barcelona adivinhou o lado e defendeu o chute. Nervosa, a equipe catalã não reagiu bem ao lance e não oferecia perigo ao adversário. No segundo tempo, o Barcelona seguiu pressionando e o Mallorca jogando no contra-ataque. Os anfitriões só melhoraram após a entrada de Saviola. Com o argentino em campo, o time foi mais criativo e acabou sendo premiado no final. Aos 43 minutos Xavi bateu a falta na área e Rafa Marques cabeceia, a bola sobra para Saviola que chuta na trave. A bola desvia em Navarro e entra, para alívio do Barcelona, que segue na liderança da competição. No final da partida o lateral-direito brasileiro Belletti, que entrou em campo ao 36 minutos do segundo tempo no lugar do italiano Zambrotta, sofreu uma lesão na perna direita que o deixará fora de campo por aproximadamente um mês, segundo o serviço médico da equipe catalã. O jogador havia acabado de se recuperar de uma lesão no púbis. Atualizado às 16h42