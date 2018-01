Saviola no Barcelona por US$ 22 mi A diretoria do River Plate aprovou esta noite a venda do atacante Saviola ao Barcelona, por US$ 22 milhões. Foi a segunda vez que os dirigentes do River se reuniram para discutir o assunto. No encontro anterior, eles haviam negado a transferência, por causa da pressão dos torcedores do clube. Saviola, de 19 anos, é o principal artilheiro do Mundial Sub-20, que está sendo disputado na Argentina. Ele marcou 10 gols até agora na competição e conseguiu igualar o recorde do brasileiro Adaílton, que havia estabelecido a sua marca em 1997, na Malásia.