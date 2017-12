Saviola sonha com final entre Argentina e Espanha O atacante argentino Javier Saviola já tem sua equipe preferida para disputar uma final de Copa do Mundo caso a Argentina consiga chegar à decisão deste Mundial, que está sendo disputado na Alemanha: a Espanha. É que ele é jogador do Sevilla e conta que seria o jogo dos seus sonhos. "Tem sido um grande ano para mim, com a conquista da Copa da Uefa, com o Sevilla. E agora tudo segue bem, o momento que vivo é magnífico e tomara que aconteça uma final contra a Espanha", discursa. "A Espanha tem surpreendido a todos", insistiu, sem se referir ao Brasil. Mesmo com a "ameaça" de ir para a reserva por ter Tevez e Messi no banco, o atacante insiste que não se preocupa com isso. "Estamos todos unidos. Eu posso desequilibrar, assim como os outros, sempre há mudanças e essa é a chave do sucesso, todos podemos definir." Sobre a goleada na seleção de Sérvia e Montenegro por 6 a 0 nesta sexta-feira, Saviola acredita que será difícil repetir esta atuação na Copa do Mundo. "É difícil jogar melhor que hoje. Fizemos uma partida perfeita, marcando bem, recuperando a bola no meio-de-campo e estamos concluindo muito bem ao gol. Melhor impossível." Já o companheiro Messi disse que sentiu mais motivado ainda a jogar quando Maradona lhe desejou sorte. "Antes do jogo Maradona acenou e me desejou sorte, essa foi a maior motivação que pude receber. Estou muito feliz porque fiz um gol em minha estréia", contou.