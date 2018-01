SBT derruba liminar da Globo O SBT ganhou na Justiça o direito de transmitir com exclusividade o Campeonato Paulista, a partir de sábado. O desembargador Rodrigues de Carvalho, da 5ª Câmara, aceitou o recurso da Federação Paulista de Futebol e cassou a liminar concedida à Rede Globo de Televisão na 29ª Vara Cível. A Globo entrou com novo recurso nesta quarta-feira à tarde, também na 29ª Vara, solicitando que a decisão fosse revista. Mas para o vice-presidente da FPF e responsável pelo departamento jurídico, Marco Polo del Nero, dificilmente haverá nova mudança. ?O recurso de 42 laudas foi bem fundamentado. O SBT, realmente, deverá transmitir o campeonato como está no contrato firmado com a Federação Paulista de Futebol?, disse Del Nero. O SBT divulgou nota oficial, logo depois de tomar conhecimento da decisão da Justiça, com o título ?O Paulista é nosso?, resumindo o parecer do desembargador Rodrigues de Carvalho, segundo o qual ?o exercício do direito de preferência pela TV Globo, que desde o início das negociações não demonstrou interesse em renovar o contrato, foi feito fora do prazo e sem afirmação concludente que igualaria a proposta do SBT?. O projeto de transmissão do Paulista, pelo SBT, inclui diversas promoções e prêmios para atrair mais os torcedores aos estádios. O diretor comercial do SBT, Guilherme Stoliar, disse que a vitória na Justiça reforçará o projeto para a transmissão do Campeonato Brasileiro. ?Acho que temos condições de convencer o Clube dos 13 que temos condições de mostrar o campeonato.? O presidente licenciado da FPF, Eduardo José Farah, defende a diversificação nas transmissões do futebol, argumentando que isso é positivo para o esporte e para o público. ?Esta concorrência é sempre saudável. Uma vez é a Globo, outra é o SBT, outra pode ser outra rede de televisão.? A Rede Globo, segundo Mônica Albuquerque, da Central Globo de Comunicações, espera uma resposta rápida na Justiça. Mesmo com o campeonato em andamento, caso o novo recurso não seja apreciado até o fim de semana, a emissora acredita que possa ganhar, outra vez, o direito de exibir os jogos. ?Nossa intenção é mostrar o campeonato, como fizemos nos últimos anos.? Nesta quarta-feira, o SBT também reconfirmou as transmissões do fim de semana. No sábado, exibe Santo André e Santos, às 16 horas, e Marília e Corinthians, às 18 horas. No domingo, às 11 horas o SBT mostra Paulista e São Paulo.