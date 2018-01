SBT desrespeita Justiça e passa jogo O SBT imitou a atitude tomada pela Globo no fim de semana e ignorou decisão judicial. A emissora transmitiu, na noite desta quarta-feira, o clássico entre Corinthians e Portuguesa, que, a princípio, seria exibido apenas pelo canal fechado SporTV. Na noite de terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu à Globo o direito de transmitir com exclusividade o Campeonato Paulista na tevê aberta, cassando liminar que havia sido concedida ao SBT pela Justiça de São Paulo. Assim, o canal de Silvio Santos não poderia ter mostrado Corinthians x Lusa. O advogado da Federação Paulista de Futebol (FPF), Carlos Miguel Aidar, disse que, como o jogo desta quarta-feira não estava no pacote para a tevê aberta, o SBT não teria incorrido em irregularidade. "O SBT está transmitindo esta partida em razão de ter um contrato com os clubes, incluindo Corinthians e Portuguesa, e por não estar envolvido em nenhuma ação que o impeça de exercer os seus direitos", afirmou o locutor Paulo Andrade, durante a transmissão. Nesta quarta-feira, os advogados da FPF entraram com um pedido de reconsideração no STJ. A entidade está ?trabalhando? pelo SBT. A decisão deve sair amanhã e é possível que a emissora recupere os direitos do Paulista. Não há previsão de transmissão para a partida entre Ponte e Palmeiras, que foi adiada de quarta para quinta-feira. O SporTV exibe Santos x Paulista e a ESPN Brasil mostra São Paulo x Juventus.