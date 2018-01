SBT é o único a transmitir Paulista Depois de ignorar a determinação do Tribunal de Justiça e transmitir a partida de abertura do Campeonato Paulista entre Santo André e Santos, a Globo não abriu neste domingo sinal de imagem para o jogo entre Paulista e São Paulo. A Rede Record também não exibe o confronto. A exclusividade, portanto, ficou com o SBT, que na sexta-feira à noite obteve sua última vitória na Justiça, após parecer favorável do desembargador Mohamed Amaro, 3º vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo.