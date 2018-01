SBT ganha preferência em pesquisa As transmissões esportivas do SBT ganharam a preferência do telespectador. Pelo menos na opinião dos internautas que acessaram o portal do Grupo Estado (www.estadao.com.br) e responderam à enquete ?Em que emissora você prefere ver jogos de futebol ?? A TV de Sílvio Santos teve 55,48% dos votos. Mesmo com tradição em eventos esportivos, a Globo ficou em segundo lugar, com 28,58%. A Record, que ultimamente também vem apostando no futebol, ficou em terceiro, com 15,94%.