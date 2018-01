SBT ignora disputa pelo Paulista De camarote, o SBT assiste à batalha travada na Justiça entre a Rede Globo e a Federação Paulista de Futebol pelos direitos de transmissão do Campeonato Paulista. A rede paulista adquiriu os direitos em contrato assinado dia 9 de dezembro. Guilherme Stoliar, superintendente comercial do SBT, tem como certo o cumprimento do contrato. O problema é que, em liminar expedida dia 16 pela 29ª Vara Cível Central de São Paulo, a Justiça afirma que a Federação Paulista de Futebol violou norma contratual ao ceder os direitos de transmissão a outra emissora de televisão, sem permitir que a TV Globo exercesse seu direito de preferência. ?Só estamos fazendo valer o nosso direito, conforme explicamos em diversos comunicados. Não fazemos nem sequer questão de exclusividade, o que é uma conduta que adotamos desde a Copa da França/98?, disse nesta segunda-feira o diretor de comunicações da Rede Globo, Luís Erlanger. ?Nossos índices de audiência permitem que nossa hegemonia não seja comprometida, ainda que outros canais mostrem o mesmo evento.? O departamento comercial do SBT vendeu cotas de publicidade para Bradesco, Fiat, Pfizer, Casas Bahia e Vale Refeição. A emissora faz chamadas freqüentes em sua programação, anunciando a transmissão de Santo André e Santos, às 16 horas, e Marília e Corinthians, às 18 horas ? ambos no sábado. Serão mostrados 22 jogos da competição. A decisão da Justiça registra que a FPF deveria formalizar o contrato de cessão de direitos do Campeonato Paulista de 2003 em 48 horas a partir da intimação, sob pena de multa diária no caso de a decisão não ser cumprida. Em recesso, o Fórum só será reaberto nesta quarta-feira, das 9h às 19h, quando os processos podem ser consultados. A reportagem da Agência Estado tentou diversas vezes ouvir Marco Polo Del Nero, mas o advogado da FPF não podia falar sobre a intimação e o pagamento da multa antes de encerrar as diversas reuniões das quais participou nesta segunda-feira ?para resolver a questão?, de acordo com sua secretária. Eduardo José Farah, presidente da FPF, também não se manifestou oficialmente.