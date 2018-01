SBT paga e Globo deposita em juízo Os clubes de São Paulo já receberam do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) a primeira cota referente à transmissão do Campeonato Paulista de 2003. A competição foi negociada por R$ 12 milhões e, agora, a expectativa é pelo valor a ser arrecadado com a TV Globo, que também está exibindo as partidas. De acordo com o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvea, o pagamento da segunda parcela está previsto para a próxima semana. Já a terceira seria quitada após o carnaval e, a última, antes do término do Paulista. O vice-presidente Financeiro do Corinthians, Carlos Roberto Melo, confirmou as palavras do dirigente tricolor e garantiu que o clube recebeu cerca de 25% dos valores a que tem direito. Para Gouvea, a Globo tem a obrigação de ressarcir os clubes. ?Eles não estão transmitindo??, indagou o presidente do São Paulo. ?Se deixaram de passar alguns jogos foi porque a Justiça assim decidiu. O ideal é que eles calculem qual o valor das partidas que passaram e nos paguem.? Apesar de ainda não estar usufruindo do dinheiro, os clubes de São Paulo também já estão ?recebendo? da TV carioca. A Central Globo de Comunicação (CGCom) informou que foram ?depositados em juízo os valores que a emissora entende serem os mais corretos?. E, para que os clubes paulistas não pensem que vão receber o total de R$ 12 milhões, a CGCom comunicou que ?os outros aspectos financeiros que a TV Globo pode ter estão sendo analisados pelo departamento jurídico?. Isso significa que a emissora carioca também pretende entrar na Justiça para não ser obrigada a quitar a cota total dos jogos. Uma das alegações a ser apresentada é a de que a transmissão de todas as partidas com exclusividade não foram realizadas. O presidente em exercício da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, assegurou a continuidade dos repasses aos clubes dos pagamentos feitos pelo SBT. Ele ainda frisou que somente a emissora paulista possui um contrato com a entidade para a transmissão da disputa de 2003.