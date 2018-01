SBT suspende transmissões do Paulista Pelo menos por hora, a Globo ganhou a quebra de braço que trava com o SBT pelos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Paulista da Série A. Na noite desta sexta-feira, a emissora de Silvio Santos distribuiu uma nota oficial, na qual informa que não vai mais transmitir o Paulistão, até que uma decisão a respeito do assunto seja tomada pela Justiça. A nota, assinada apenas pela diretoria de comunicação da emissora, diz o seguinte: ?Em respeito às decisões judiciais, o SBT informa que suspenderá a transmissão dos jogos do Campeonato Paulista de Futebol, até que ocorra o julgamento dos recursos apresentados?. O problema em torno dos direitos de transmissão se arrasta desde o final do ano passado. Por ter transmitido o Campeonato Paulista de 2002, a Globo alega que teria preferência na renovação do contrato. Em outubro, a Federação Paulista de Futebol ofereceu à emissora os direitos de transmissão de 12 jogos por R$ 12 milhões. A Globo não aceitou. Posteriormente, a federação assinou o contrato com o SBT pelo mesmo valor, mas para transmitir 22 jogos. A Globo recorreu e conseguiu recuperar os direitos.