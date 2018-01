SBT vence Globo e transmite Paulista Por dois votos contra um, o SBT ganhou nesta quinta-feira no Tribunal de Justiça o direito de transmissão exclusiva do Campeonato Paulista de Futebol, vencendo acirrada disputa com a Rede Globo de Televisão. O julgamento de mérito de recurso interposto pela Federação Paulista de Futebol (FPF) - que alega haver caducado o direito de preferência dado à Globo em contrato anterior - foi iniciado quinta feira da semana passada. Estava empatado: o desembargador Bóris Kauffman votando a favor da Globo e o segundo juiz, Rodrigo de Carvalho em favor do SBT. Nesta quinta-feira houve o voto de desempate - favorável ao SBT - do terceiro e último juiz, Carlos Renato, que na sessão anterior pedira adiamento para melhor estudo do processo. A Rede Globo poderá entrar ainda com recurso especial, no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em Brasília, mas dificilmente conseguirá reverter o resultado até o dia 23 de março, quando se encerra o campeonato paulista de futebol. O desembargador Carlos Renato, antes de entrar no mérito da questão salientou que se trata de ação "de natureza eminentemente patrimonial" tendo como alvo o grande público. Salientou que o processo dificilmente terminará no TJ podendo se estender ao Superior Tribunal de Justiça e ao próprio Supremo Tribunal Federal (STF), quando haverá recomposição de perdas e danos. Carlos Renato declarou-se um "fanático por futebol" que pratica pelo menos três vezes por semana, e "palmeirense convicto". Destacou que, por sua vontade, ?gostaria que todos os canais transmitissem o campeonato?, pois o futebol é a paixão do brasileiro e a televisão é uma concessão pública. Retrospecto - A disputa que nesta quinta-feira chegou ao final no TJ começou na 29ª Vara Cível onde a Globo conseguiu liminar em ação cautelar que lhe garantia exclusividade da transmissão o chamado "direito de arena". Em seqüência, houve uma série de decisões contraditórias em apenas uma semana. A FPF recorreu ao TJ tendo o juiz Ovídio de Carvalho suspendido a liminar do juiz da 29ª Vara. No dia seguinte o desembargador Bóris Kauffman reexaminou a questão e restabeleceu a liminar em favor da Globo. Em resposta, a FPF impetrou mandado de segurança contra Kauffman tendo o terceiro vice-presidente do TJ, Mohamed Amaro, revigorado a decisão que suspendia a liminar. A Globo não se conformou e foi ao STJ, onde o ministro Edson Vidigal revalidou provisoriamente a liminar em favor da Globo até a decisão de mérito do TJ. Com o julgamento de mérito do recurso desta quinta-feira, favorável ao SBT, caiu a liminar do ministro Edson Vidigal.