SBT x Globo: 2º round neste domingo A briga entre o SBT e a Globo terminou empatada na abertura do Campeonato Paulista de 2003. As duas emissoras acabaram transmitindo o empate entre Santo André e Santos. A Globo ignorou a determinação do Tribunal de Justiça e colocou a partida no ar. No segundo jogo, entretanto, entre Marília e Corinthians, a FPF conseguiu garantir a exclusividade ao SBT, impedindo a transmissão da Record. O próximo round da disputa será neste domingo, em Jundiaí, durante o jogo Paulista e São Paulo, às 11 horas. As três emissoras - SBT, Globo e Record - pretendem mostrar o jogo ao vivo. A FPF deverá acionar a Globo por danos materiais e morais por causa da transmissão deste sábado feita com apenas uma câmera. O SBT obteve sua última vitória na Justiça, na sexta-feira, às 23 horas, depois de um parecer favorável do desembargador Mohamed Amaro, 3º vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, aceitando o mandado de segurança impetrado pela Federação Paulista. Na madrugada, a diretoria do SBT conseguiu contatar a equipe que já estava retornando a São Paulo e pediu que ela voltasse para a transmissão de Marília e Corinthians. ?Na sua luta inglória contra a Federação Paulista de Futebol, a TV Globo sofreu mais uma derrota?, disse a nota oficial do SBT, divulgada neste sábado, confirmando que tinha recuperado os direitos de exclusividade do Paulista. Até o início do jogo, o SBT não contava com a possibilidade de que a Globo exibisse as imagens da partida, mesmo fazendo a narração dos estúdios e sem repórteres de campo, impedidos de entrar no gramado. A questão entre o SBT e a Globo refere-se ao direito de preferência da Globo com a FPF, segundo o contrato que assinou para a transmissão do campeonato de 2002. Como a Globo não teria exercido esse direito - aceitando as cláusulas da competição de 2003 - a FPF fechou com o SBT. Mas a Globo assegura que exerceu seu direito ainda dentro do prazo (até 29 de dezembro). Até agora, os magistrados parecem divididos quanto à interpretação do caso. Dois foram favoráveis ao SBT e dois à Globo. A Federação Paulista de Futebol negociou com o SBT um contrato de R$ 12 milhões pelo Paulista para a transmissão de 22 jogos. Se o contrato fosse fechado com a Globo, os valores seriam os mesmos. A Globo, entretanto, só colo caria no ar 12 jogos e os 10 restantes seriam transmitidos pela Rede Record. Na sexta-feira à noite, Globo e Record acertaram uma parceria para o campeonato. Para evitar a multa de R$ 200 mil reais (caso o segundo jogo de sábado, o das 18 horas não fosse transmitido), a Globo cedeu de graça os direitos para a Record.