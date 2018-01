S.Caetano ainda espera por Marcinho O São Caetano ainda espera por uma posição oficial do meia Marcinho, do Paulista de Jundiaí, para contar com o jogador para a temporada de 2003. A expectativa é de que as arestas sejam aparadas e o novo reforço se apresente o mais rápido possível no estádio Anacleto Campanella. Mas tanto a direção do clube, como também o técnico Mário Sérgio mantém a posição de só aceitar jogadores que estejam dispostos a defender o clube. E houve um mal estar no clube causado pelas declarações do jogador de que pretenderia permanecer no Corinthians, que não aceitou pagar R$ 250 mil pelo seu empréstimo até dezembro de 2003. O elenco está desde domingo na Chácara Santa Lúzia, em Mauá, onde se concentra, agora, nos trabalhos físicos que se estenderão durante toda a semana. O técnico Mário Sérgio acha que, num segundo plano, o time deverá realizar alguns jogos-treino.