S.Caetano pega Sampaio no Maranhão O São Caetano estréia nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Copa do Brasil, diante do Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão. O técnico Mário Sérgio tem dois grandes objetivos: superar o forte calor e tentar eliminar o jogo da volta. Nesta fase do torneio, o time que vencer a primeira partida fora de casa, por uma diferença de dois gols, avança automaticamente à próxima fase. Mário Sérgio ainda não vai poder contar com os volantes Mineiro e Ramalho, além dos atacantes Marcinho e Robert, todos trabalhando fisicamente. O objetivo é vencer por dois gols e acabar com a necessidade de outro jogo, abrindo uma folga na tabela do Cam peonato Paulista. "Nossa expectativa é sempre resolver tudo na primeira partida", disse o volante Marco Aurélio. Ao contrário da opinião de parte do elenco, Mário Sérgio não acha que vai encontrar muitas facilidades no Castelão. "Não sei como será o clima lá. Vamos ter que chegar e ver como vai ser o jogo", disse o treinador. O time deverá ser o mesmo que na semana passada venceu o Botafogo por 2 a 0, pelo Paulistão. A equipe do ABC ganhou os dois jogos disputados pelo estadual. No Sampaio Corrêa, o técnico Sandow Feques espera usar o favoritismo do São Caetano à favor da sua equipe. "Vou usar as declarações deles para mexer com os brios dos meus jogadores", declarou. O time do Maranhão é muito jovem, que fez poucas contratações para 2003, por causa do baixo orçamento. A maioria dos jogadores é formada nas categorias de base do clube. A maior arma do Sampaio são as bolas cruzadas na área, para sua dupla de ataque formada por Gílson e André Moreira, este último com quase dois metros de altura.