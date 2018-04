Scarpa espera que vaga na Copa do Brasil embale Fluminense no Brasileirão

Recuperado de uma torção no joelho, o meia Gustavo Scarpa retornou ao time do Fluminense na vitória por 2 a 0 sobre o Ypiranga no meio da semana, que garantiu vaga à equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador espera agora que o time tricolor embale também no Campeonato Brasileiro.

Neste domingo, às 11h, o Fluminense recebe a Ponte Preta no estádio Giulite Coutinho, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Espero que a gente consiga de uma vez por todas afastar essa fase ruim e fazer uma boa partida. Mas a Ponte vem de uma grande vitória na Copa do Brasil também", ressaltou o meio-campista sobre a goleada do time de Campinas por 5 a 0 sobre o Figueirense na quarta-feira.

O Fluminense vem de derrota para o Atlético-PR por 1 a 0, fora de casa, na última rodada do Brasileirão e atualmente ocupa a 13ª colocação, com 21 pontos. "A posição em que estamos na tabela nos incomoda bastante. Até porque sabemos que o Fluminense tem um elenco bom. Espero que nosso time consiga sair do meio da classificação com os reforços que chegaram", comentou Scarpa.

O técnico Levir Culpi comandou neste sábado um treino no mesmo horário da partida de domingo. Apesar de já ter definido a escalação, ele não confirmou os titulares. A principal dúvida é a presença do meia Wellington, que entrou no segundo tempo do duelo da Copa do Brasil e agradou ao treinador.