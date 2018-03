Scarpa fica fora de treino e deve desfalcar Fluminense na Copa do Brasil

O Fluminense se reapresentou nesta segunda-feira, após garantia a vaga na final da Taça Guanabara, sem o meia Gustavo Scarpa e sem o goleiro Diego Cavalieri. A dupla deve ser desfalque da equipe carioca na partida desta quarta, contra o Sinop-MT, fora de casa, pela Copa do Brasil.

Scarpa sofreu uma forte pancada no tornozelo direito em uma dividida no jogo contra o Madureira, no sábado, pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. E, nesta segunda, não treinou com os companheiros. Mancando, ele fez apenas atividade na parte interna do CT.

Diego Cavalieri, por sua vez, ainda se recupera de entorse sofrida no tornozelo no início do Estadual. Ele mostrou boa recuperação na semana passada e até indicou que poderia retornar ao time nos próximos dias. No entanto, não treinou nesta segunda. O goleiro Júlio César deve continuar na posição de titular nesta quarta.

Passado o duro duelo contra o Madureira, que quase promoveu uma "zebra" no sábado, o Flu já se concentra na partida contra o Sinop-MT, pela segunda fase da Copa do Brasil. "O jogo contra o Madureira já passou. Vimos os erros e os acertos que cometemos. Estamos pensando nesse jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, que é importante, e depois visaremos a final da Taça Guanabara", avisou o zagueiro Henrique.

O defensor disse esperar que o Flu volte a exibia uma boa atuação, após decepcionar a torcida no empate sem gols com o Madureira. "Acho que lá em Sinop vai ser diferente, vamos jogar o que a gente vinha jogando nas outras partidas. A vantagem não existe, então a gente vai em busca da vitória, dando o nosso máximo, para que a gente consiga sair classificado", afirmou.