Schalke 04 acerta contratação de meia para a próxima temporada

GELSENKIRCHEN - O sétimo lugar no Campeonato Alemão já faz o Schalke 04 pensar na próxima temporada. Por meio de seu site oficial, o clube anunciou nesta quarta-feira acordo com Sidney Sam. O meia, que possui vínculo com o Bayer Leverkusen até o meio deste ano, vai atuar por sua nova equipe à partir de julho. O jogador de 25 anos assinou contrato com os azuis reais com duração de quatro anos.

O meia é um dos principais jogadores do Bayer Leverkusen nesta temporada. Em treze jogos, Sam marcou oito gols e deu cinco assistências em 2013/2014. "Sidney Sam não está em evidência somente por suas performances fortes nesta temporada. Ele pode ser usado em muitas posições, é muito ambicioso e quer ir longe com o Schalke. Estamos muito satisfeitos", disse o gerente de futebol do clube, Horst Heldt.

Revelado pelo Hamburgo, Sam conseguiu se destacar na temporada 2009/2010 após ser emprestado ao Kaiserslautern. Nos últimos quatro anos, o jogador esteve no Bayer Leverkusen, marcando 23 gols, num total de 83 jogos. Com passagens pelas equipes sub-19, sub-20 e sub-21 da seleção, o jogador fez a sua estreia pela seleção principal em maio de 2013. Ao todo, são cinco jogos pela Nationalelf.