Schalke 04 continua na briga por vaga na Liga dos Campeões O Schalke 04 superou o Bochum por 3 x 0 nesta terça-feira e garantiu sua permanência na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. O Bayern de Munique conquistou matematicamente o título alemão no domingo mas a segunda e a terceira vagas na Liga dos Campeões ainda não foram preenchidas. O Schalke começou devagar fora de casa em Bochum, mas Gerald Asamoah abriu o placar com um gol de cabeça no primeiro tempo. O meio-campista croata Ivan Rakitic assegurou a vitória na metade da segunda etapa e o brasileiro Marcelo Bordon cabeceou para marcar o terceiro gol do Schalke. O resultado leva o Schalke, que chegou às quartas-de-final da Liga dos Campeões neste ano, ao segundo lugar do Campeonato Alemão, com 58 pontos a duas rodadas do final da competição. O Werder Bremen, terceiro colocado com 57 pontos, tem uma partida complicada contra o quarto colocado Hamburgo na quarta-feira. O segundo lugar na Bundesliga dá vaga direta para a Liga dos Campeões, enquanto o terceiro leva à etapa final de classificação para a competição. As esperanças do Stuttgart de conseguir o terceiro lugar do Alemão acabaram quando o atual campeão perdeu por 3 x 2 para o Borussia Dortmund em outra partida da terça-feira. O Borussia saiu na frente com um gol do brasileiro Tinga, e consolidou a vitória com dois gols de Alexander Frei. Os gols do Stuttgart, que está em quinto com 51 pontos e espera por uma vaga na Copa da Uefa, foram marcados por Mario Gomez.