Schalke 04 e Feyenoord avançam na Uefa A equipe alemã do Schalke 04 derrotou o Kamen Ingrad Velika, da Croácia, nesta quinta-feira, por 1 a 0, e se classificou para a segunda fase da Copa da Uefa. O Schalke é a segunda equipe alemã a se classificar. Na véspera, o Borussia Dortmund havia garantido sua vaga ao passar pelo Austria Viena. O Kaiserslautern não teve a mesma sorte. Perdeu para a equipe checa do Teplice por 2 a 1 e acabou eliminado. No jogo de ida já havia perdido por 1 a 0. Antes, Hamburgo e Hertha Berlín já haviam sido eliminados. Em outros dois jogos de hoje, o Feyenoord venceu o Kaernten, da Áustria, por 1-0 (fez 2 a 1 no jogo de ida) e o Viktoria Zizkov, da República Checa, passou pelo Brondby, da Dinamarca.