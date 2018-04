Schalke 04 empata com lanterna e vê diferença na 2ª posição do Alemão diminuir

Com o campeão (Bayern de Munique) já definido antecipadamente, a briga pela segunda posição do Campeonato Alemão é um dos atrativos da reta final da competição. O posto no momento pertence ao Schalke 04, que abriu 2 a 0 sobre o Colônia fora de casa, neste domingo, mas permitiu o empate nos minutos finais e viu a diferença em relação aos concorrentes diminuir.

Com o empate, válido pelo fechamento da 31.ª rodada, o Schalke 04 foi aos 56 pontos e ficou a dois do Borussia Dortmund, terceiro colocado que goleou por 4 a 0 o Bayer Leverkusen, justamente o quarto na tabela de classificação, com 51 pontos. O lanterna Colônia tem 22 pontos e está muito perto de ser o primeiro rebaixado do torneio.

Em campo, o time de Gelsenkirchen parecia que não teria dificuldade para vencer a partida, tanto que fez dois gols nos primeiros 23 minutos. O camaronês naturalizado suíço Embolo e o ucraniano Konoplyanka foram os autores dos gols do time, que viu o adversário descontar ainda no primeiro tempo com o brasileiro naturalizado alemão Leonardo Bittencourt.

Na etapa final, o lanterna achou forças para empatar a partida nos minutos finais. O gol da igualdade saiu dos pés do meia Risse, que recebeu bom passe de Leonardo Bittencourt para marcar.

Mais cedo, o Augsburg venceu o Mainz por 2 a 0 em casa, na WWK Arena, em Augsburg, e se manteve na 11.ª posição e impediu que o adversário se afastasse da zona de rebaixamento. No momento, o Mainz tem os mesmos 30 pontos que o Freiburg, 17.º colocado, mas aparece na frente, na 16.ª posição, por ter melhor saldo de gols (-17 contra -25).