Schalke 04 empata e beneficia Bayern de Munique no Alemão

O Schalke 04 empatou em 1 a 1 com o Hannover, diante de sua torcida, na 31ª rodada do Campeonato Alemão e permaneceu na terceira posição na tabela. Já o Werder Bremen venceu o Energie Cottbus por 2 a 0 e se isolou na segunda colocação. Neste domingo, o Bayern pode garantir o título antecipado com uma vitória sobre o Wolfsburg fora de casa. Veja também: Classificação/últimos resultados/próximos jogos Na partida realizada em Gelsenkirchen, o Hannover abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo, com o atacante Hanke. O time da casa empatou com Altintop aos 39. Com o resultado, o Schalke ficou na terceira posição, com 54 pontos, três a menos que o Werder Bremen, seu rival na luta pelo vice-campeonato - que dá uma vaga direta para a Liga dos Campeões. O Bremen, que ainda tem chances remotas de conquistar o título, fez a sua parte e venceu em casa o Cottbus. O sueco Rosemberg abriu o placar para o time dos brasileiros Diego e Naldo aos 21 minutos do segundo tempo. O português Hugo Almeida marcou o segundo aos 34. A vitória deixa o Bremen isolado na segunda posição na tabela com 57 pontos. Já o Cottbus, 14º, tem 32 pontos, apenas quatro acima da zona de rebaixamento. Na briga por vagas na Copa da Uefa, o Hamburgo venceu o vice-lanterna Hansa Rostock por 3 a 1 fora de casa. O destaque da partida foi o croata Ivica Olic, que marcou duas vezes. O holandês Rafael van der Vaart fez o outro gol do Hamburgo, enquanto o zagueiro Mathijsen, contra, descontou para o Rostock. A vitória deixa o Hamburgo na quarta posição, com 51 pontos, enquanto o Hansa Rostock, com 27, corre sério risco de disputar a segunda divisão alemã na próxima temporada. Já o Stuttgart, atual campeão, goleou o Eintracht Frankfurt por 4 a 1, diante de sua torcida. O turco Basturk marcou duas vezes e foi o destaque do jogo. O atacante Mario Gomez e o brasileiro Cacau também deixaram suas marcas. O grego Amanatidis descontou para o time de Frankfurt no segundo tempo. O resultado deixou o Stuttgart com 51 pontos, na quinta posição. Nas outras partidas deste sábado, o Hertha Berlim venceu o Karlsruher por 3 a 1, enquanto o Arminia Bielefeld afastou temporariamente o risco de rebaixamento ao derrotar o Bochum por 2 a 0. Nessa sexta-feira, 2, o Borussia Dortmund empatou em 0 a 0 com o Nuremberg na abertura da rodada.