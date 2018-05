Schalke 04 exige retorno e Zé Roberto pode deixar o Fla

O empresário do meia-atacante Zé Roberto, Rodrigo Fonseca, afirmou nesta sexta-feira que o Schalke 04, da Alemanha, quer o retorno do jogador. A equipe alemã garantiu que não irá renovar o empréstimo do atleta e só aceita negociá-lo em definitivo, por R$ 5 milhões.

"O Schalke só aceita vender. O Flamengo já está ciente disso e a diretoria está tentando fazer tudo para ficar com o Zé Roberto. No início da próxima semana, devemos retomar as negociações", disse o empresário, em entrevista à Rádio Brasil nesta sexta-feira.

Depois de um início de ano apagado, Zé Roberto melhorou o desempenho após Andrade assumir a equipe e tornou-se uma das referências no setor ofensivo do Flamengo.

Outro jogador que também pode deixar o Flamengo é o volante Aírton, que desperta o interesse do Benfica, de Portugal.