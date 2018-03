Schalke 04 leva a Copa da Alemanha A temporada até que termina bem para o Schalke04. O vice-campeão alemão conquistou neste sábado a copa nacional, ao derrotar o União Berlim por 2 a 0. A partida foi disputada no Estádio Olímpico de Berlim, para um público de 73 mil pagantes. Os gols que garantiram o título foram marcados por Joerg Boehme aos 8 e aos 13 minutos (de pênalti) do segundo tempo. O Schalke dessa forma compensa a frustração de ter deixado o título da Primeira Divisão escapar para o Bayern de Munique na última rodada, na semana passada. A conquista, no entanto, não é inédita: a equipe da cidade de Gelsenkirchen havia vencido também em 1937 e em 1972. O União Berlim saiu no lucro. A equipe disputou a Terceira Divisão na atual temporada e foi promovida para a Série B, além de ter um lugar garantido na Copa da Uefa. Vai substituir justamente o Schalke, que tem vaga na Copa dos Campeões, pelo segundo lugar no campeonato alemão.